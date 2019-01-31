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Политика

17 депутатов ответят на вопросы псковичей в приемной «Единой России» в феврале

В феврале народные избранники традиционно проведут встречи с гражданами в региональной общественной приемной партии «Единая Россия», расположенной в Пскове на улице Гоголя, 9. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

5 февраля заявителей выслушает депутат Псковского областного Собрания депутатов (ПОСД) Лидия Драгунова. На следующий день проблемы псковичей будет решать заместитель председателя ПОСД и секретаря регионального отделения «Единой России» Борис Полозов.

7 февраля ждать в приемной посетителей будет депутат ПОСД и координатор партпроекта «Новая школа» Владимир Яников. 14 февраля можно обратиться за помощью к его коллеге по парламенту Алексею Васильеву. 20 февраля и 26 февраля жалобы и предложения рассмотрят депутаты ПОСД, кураторы партпроектов «Народный контроль» и «Здоровое будущее» Анатолий Тиханов и Игорь Дитрих.

Также 12 февраля с псковичами готов пообщаться вице-спикер ПОСД и координатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин, а 13 февраля – первый заместитель председателя ПОСД и секретаря регионального отделения партии, руководитель фракции «Единой России» Виктор Антонов.

21 февраля на вопросы граждан ответит спикер областного Собрания и секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов. На 19 февраля запланировал прием его заместитель и координатор партпроекта «Культура малой Родины» Виктор Остренко.

Кроме того, с псковичами встретятся депутаты Псковской городской Думы. Владимир Воробьев – 5 февраля, Сергей Мусиенко – 12-го, Эдуард Белов – 19-го, Григорий Стороненков – 20-го, Валерий Тюменцев – 21-го. За поддержкой к руководителю фракции «Единой России» в ПГД Денису Иванову можно обратиться 7 февраля. Завершит неделю приемов куратор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская – она будет разбираться в проблемах заявителей 28 февраля.

Депутаты областного Собрания будут принимать граждан с 10:00 до 13:00, а Псковской городской Думы – с 14:00 до 17:00. Предварительная запись возможна по телефону 8(8112) 66-25-12.

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