Режиссер Михаил Заец: В стране время без героев, в этом беда нашего кинематографа

15:42, 01 февраля 2019, ПАИ

«В России сейчас время без героев, что является бедой для отечественного кинематографа», - такое мнение высказал на пресс-конференции сегодня, 1 февраля, главный режиссер Ростовского молодежного театра Михаил Заец, поставивший спектакль «Жанна», который покажут на сцене псковского драмтеатра в феврале.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Михаил Заец пояснил, что «если сегодня спросить маленьких детей, кем они хотят быть, то большая часть не ответит на этот вопрос».

Он отметил, что даже в 1990-е годы в стране были герои, в качестве примера он привел Виктора Цоя и других рок-звёзд. При этом Михаил Заец выразил уверенность, что скоро «придёт время, когда в стране появятся герои».

Заслуженный артист России Сергей Попков, который играет в «Жанне», сообщил, что есть некоторые сложности при постановке спектакля. «Постановка требует от актеров динамики, «чтобы все летело». Это крупный план, здесь не соврешь», - согласился Михаил Заец.

Напомним, что в феврале на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина покажут две премьеры — русскую драму «Жанна» (3, 5, 6, 23, 24 февраля) и комикс без антракта «Гробница малыша Тутанхамона» (9, 21, 24 февраля).