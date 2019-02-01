В радиоэфире Псковского филиала Академии ФСИН России подвели итоги зимней экзаменационной сессии

20:27, 01 февраля 2019, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России вышел очередной выпуск радиогазеты, рассказывающий об образовательной организации, а также сотрудниках, курсантах и студентах, успехи которых в научной, культурной и спортивной деятельности стали общественно значимыми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Программу провели курсанты Екатерина Давыдова и Иван Колесников, которые пригласили к разговору в студию заместителя начальника Псковского филиала Академии ФСИН России по учебной и научной работе Юлию Михайлову.

Ведущие напомнили, что в вузе стартовали мероприятия, посвященные Дню российской науки. Курсанты и студенты смогут принять участие в семинарах, конкурсах, круглых столах, а преподаватели посостязаются в интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?».

«Интересно, как курсантам и студентам удается совмещать научную и общественную деятельность со сдачей экзаменов? Ведь, как известно, сейчас идет зимняя экзаменационная сессия», – поинтересовалась Екатерина Давыдова у главного человека в вузе по учебной и научной работе Юлии Михайловой.

В ответ на это заместитель начальника Псковского филиала академии рассказала об итогах сдачи обучающимися зимней сессии, к которой, по ее мнению, они должны готовиться в течение семестра, и тогда проблем со сдачей экзаменов никогда не будет, и напомнила, что основной экзамен у курсантов-пятикурсников – это предстоящие комплексные учения «Итог – 2019».

В завершение радиопрограммы ведущие напомнили, что 3 февраля в 11 часов в Псковском филиале академии пройдет день открытых дверей, и пригласили всех желающих принять в нем участие.