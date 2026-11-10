Новый храм в Великолукском районе получил 10 колоколов

07:26, 10 ноября 2026, ПАИ

9 ноября на колокольню строящегося храма иконы Божией Матери «Всецарица» в деревне Русаново Великолукского района подняли десять колоколов. Перед этим священнослужители совершили чин их благословения, сообщили ПАИ в Великолукской епархии.



Фото: Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Великолукской епархии



Фото: Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Великолукской епархии



Фото: Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Великолукской епархии





Богослужение прошло по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы. В нём участвовали секретарь Великолукского епархиального управления иерей Вадим Яковлев, благочинный Великолукского церковного округа протоиерей Иоанн Ильницкий, настоятель храма иерей Антоний Татаринцев и клирик епархии иерей Владимир Флавьянов. Песнопения исполнил церковный хор под управлением регента Екатерины Сибиряковой.

Полный набор из десяти колоколов отлили на заводе «Микрон» в городе Тутаеве Ярославской области. Работы стали возможны благодаря поддержке коллектива предприятия и благотворителей прихода Бориса Каракаева и Владимира Опарина.

Самый большой колокол весит 620 килограммов, его размеры – метр на метр. Масса самого маленького в 200 раз меньше – всего три килограмма, рассказал настоятель храма иерей Антоний Татаринцев.

Перед подъёмом колоколов на звоннице в них смогли ударить все участники праздника. Это соответствует древней традиции. Звучание набора также проверил Дмитрий Васильев – единственный звонарь Великолукской епархии.

Приход «Всецарицы» действует в Русаново с 2017 года. Сначала молебный дом, а затем и храм разместили в здании бывшего управления колхоза. 31 августа 2026 года, в день празднования иконы Божией Матери «Всецарица», епископ Варнава совершил первую Божественную литургию в строящемся храме. Его обустройство продолжается.