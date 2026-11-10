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Общество

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел

Ежегодно 10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. До 2011 года праздник назывался Днём милиции. Его история насчитывает более 60 лет, а истоки российской правоохранительной системы уходят ещё во времена Петра I.

Фото: ПАИ

В 1715 году император создал службу охраны общественного порядка и назвал её полицией. После Октябрьской революции, 10 ноября 1917 года, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР была учреждена рабочая милиция. Её задачей стала охрана общественного порядка.

С 1962 года 10 ноября официально отмечали как День советской милиции. После распада СССР праздник сохранили, изменив название на День российской милиции.

В разные годы в структуре правоохранительных органов создавались новые подразделения и службы. Среди них – уголовный розыск, транспортная милиция, Государственная автомобильная инспекция, подразделения по борьбе с организованной преступностью и преступлениями в сфере высоких технологий.

Реформирование системы МВД России началось в 2009 году. 1 марта 2011 года вступил в силу федеральный закон «О полиции», в соответствии с которым милицию переименовали в полицию. В октябре того же года указом президента праздник получил современное название – День сотрудника органов внутренних дел РФ.

Сегодня сотрудники органов внутренних дел обеспечивают общественный порядок и безопасность, предупреждают и раскрывают преступления, охраняют граждан и их имущество, противодействуют распространению наркотиков, экстремизму и терроризму, а также контролируют соблюдение законодательства об обороте оружия.

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