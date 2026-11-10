Сальмонеллу обнаружили в котлетах из индейки марки «Морозко»

08:39, 10 ноября 2026, ПАИ

В замороженных котлетах из индейки марки «Морозко» лабораторные исследования выявили сальмонеллу. Опасную бактерию обнаружили в Забайкальском крае: микроорганизм присутствовал в 25 граммах продукции, пишет Общественная служба новостей.

Котлеты производили на предприятии в Ленинградской области. По требованиям технического регламента ЕАЭС наличие сальмонеллы в такой продукции недопустимо. После проверки Роспотребнадзор направил изготовителю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее покупатели жаловались на необычный солоновато-сладкий вкус котлет, сухость во рту, сильную жажду и дискомфорт в животе. По их словам, вкус продукта заметно отличается от натурального мяса.

Это не первый случай, когда к продукции марки «Морозко» возникают претензии. В апреле в творожных блинчиках того же бренда обнаружили бактерии группы кишечной палочки – уровень микробного загрязнения превышал норму в четыре раза. Кроме того, в октябре выяснилось, что в пельменях «Цезарь» содержание говядины составляло всего 0,13 %.