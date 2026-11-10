Двести участников, федеральные спикеры и юные медийщики со всей области: в регионе стартует школьный медиафорум

07:45, 10 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области открывается медиафорум, который уже окрестили главным молодёжным медиасобытием осени: участники из всех муниципалитетов региона, федеральные спикеры, министры и – впервые – самый массовый финальный день с родителями и советниками по воспитанию.

Проект, организованный в рамках всероссийской инициативы «Навигаторы детства», пройдёт с 10 по 13 ноября и соберёт школьников 7–9-х классов, которые будут учиться делать контент, разбираться в медиаграмотности и профилактике деструктивного поведения. Ключевая интрига форума – привлечение к работе ребят, которые уже имеют опыт в медиа и теперь выступают в роли наставников для новичков.

Всего на участие в форуме поступило 62 заявки, а проект объединил 124 человека – активистов школьных медиацентров и тех, кто только пробует себя в сфере медиа. Такая связка «наставник – наставляемый» позволяет не просто учить, а передавать практические навыки из рук в руки: от настройки камеры до монтажа и продвижения роликов.

В течение четырёх дней школьники создадут видеоролики на шесть острых социальных тем: безопасное поведение в цифровой среде и кибербезопасность; профилактика травли и культура уважительного общения; добровольчество как способ позитивных изменений; здоровый и безопасный образ жизни; профилактика вовлечения несовершеннолетних в употребление психоактивных веществ; профилактика противоправного поведения. Это не абстрактные лекции, на выходе – готовые медиапродукты, которые можно использовать в школах и муниципалитетах.

Ожидается участие в форуме федеральных экспертов в сфере медиа и молодёжной политики, также приглашены министры регионального правительства. Такой уровень спикеров делает событие не рядовым школьным конкурсом, а полноценной площадкой для диалога между подростками и теми, кто определяет медиаповестку.

Традиционно третий день форума ребята проведут в медиацентре, посетят редакцию ПАИ, студию телеканала «Первый Псковский», радиостанций «Седьмое небо» и «Серебряный дождь», а четвёртый день форума станет самым многолюдным: помимо школьников, к нему присоединятся представители родительского сообщества и советники по воспитанию из школ. Именно этот день обещает стать главной цитируемой площадкой – здесь подведут итоги, покажут лучшие работы и обсудят, как выстраивать безопасную медиасреду для детей совместными усилиями семьи и школы.

Проект реализуется при грантовой поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторы – всероссийский проект «Навигаторы детства» (реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ), региональное отделение Союза журналистов России, телеканал «Первый Псковский», Псковское агентство информации.