Стартовал отбор на третий поток программы «Время героев» для участников СВО

09:25, 10 ноября 2026, ПАИ

По решению президента России Владимира Путина стартовал отбор на третий поток программы «Время героев». Его главное отличие – возможность участия для бойцов и ветеранов специальной военной операции, у которых нет высшего образования. Приём заявок открыт с 9 ноября 2026 года по 25 января 2027 года на официальном сайте.

Программа помогает участникам и ветеранам СВО получить знания и управленческие навыки для работы на государственной и муниципальной службе. Третий поток продолжает курс на создание условий, в которых защитники Отечества смогут реализовать свой потенциал в гражданской сфере независимо от наличия диплома о высшем образовании.

«На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе», – подчеркнул Владимир Путин.



Фото: Программа "Время Героев"



Фото: Программа "Время Героев"



Фото: Программа "Время Героев"





О начале нового отбора сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Общественного совета программы.

«Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе», – отметил Сергей Кириенко.

Для участия в первых двух потоках требовалось высшее образование. Теперь пройти отбор смогут граждане России, проявившие мужество и героизм в боевых действиях в рамках СВО, имеющие среднее общее, среднее профессиональное либо незаконченное высшее образование. Для кандидатов с завершённым высшим образованием возможность участия сохранится в последующих потоках.

Продолжительность третьего потока увеличена по сравнению с предыдущими: участникам предстоит не только освоить управленческие компетенции, но и получить высшее образование. При этом обучение займёт три года вместо стандартных четырёх – благодаря новым образовательным технологиям и организационным решениям.

Президентская академия разработала отдельную модель подготовки, которая объединяет очные занятия, дистанционные модули, выезды и региональные стажировки. Обучение включит направление «Государственное и муниципальное управление» и программу профессиональной переподготовки. Передавать опыт слушателям будут действующие руководители регионального и федерального уровня.

В первые полтора года предусмотрена интенсивная теоретическая подготовка. На этот период участникам организуют проживание и ежемесячную стипендию. Во второй половине программы акцент сместится на практическое обучение и накопление опыта на новых рабочих местах. Для слушателей также разработают индивидуальные планы развития и последовательного карьерного продвижения в системе государственной и муниципальной службы.

Кандидатам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте программы, заполнить анкету и написать эссе. Следующим этапом станет тестирование в пунктах дистанционной оценки. Всего предусмотрено 95 таких пунктов, в том числе вблизи районов ведения боевых действий. При оценке кандидатов будут учитываться их воинские заслуги, а окончательный состав участников определят по результатам всех этапов отбора.

Подать заявку можно до 12:00 мск 25 января 2027 года. Условия участия и регистрация доступны на сайте https://времягероев.рф

Напомним, программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года по поручению Владимира Путина. Её операторы – Президентская академия и президентская платформа «Россия – страна возможностей». Все выпускники первого потока уже получили назначения или были избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, при этом две трети его участников уже получили новые должности.

Среди участников программы, занявших руководящие посты, – полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и руководитель «Движения первых» Артур Орлов. Их карьерные траектории показывают возможности применения боевого и управленческого опыта в работе на благо страны.