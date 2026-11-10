«Покажи мне жениха поскорее»: какие традиции связаны с 10 ноября

08:15, 10 ноября 2026, ПАИ

10 ноября православные верующие отмечают день памяти великомученицы Параскевы, жившей в III веке в Малой Азии. На Руси святую почитали как покровительницу женщин, семьи и брака, а также домашнего благополучия, сообщает calend.ru.

Согласно преданию, Параскева родилась в семье богатого сенатора. Родители назвали дочь в честь пятницы – дня, посвящённого воспоминанию о крестных страданиях Иисуса Христа. С юности девушка вела аскетичную жизнь и исповедовала христианство. Во время гонений императора Диоклетиана её схватили, подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили.

На Руси почитание святой соединилось с представлениями о славянской Пятнице – покровительнице женщин и матерей. Девушки обращались к Параскеве с молитвами о счастливом замужестве, а женщины просили её о семейном благополучии и защите от болезней.

С днём святой было связано немало народных традиций и запретов. Считалось, что 10 ноября нельзя стирать, прясть, мыть голову и купать детей. При этом разрешалось мять и трепать лён. В этот день даже устраивали льняные смотрины: женщины показывали друг другу вытрепанный лён, демонстрируя своё мастерство.

Существовали и народные приметы. Например, верили, что тот, кто много смеётся в пятницу, в старости будет часто плакать. А больных детей на Параскеву приводили к родникам, чтобы, по поверьям, смыть с них недуги.