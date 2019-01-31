США готовы заключить с Россией новый договор по ракетам

22:29, 01 февраля 2019, ПАИ

Объявивший о расторжении ДРСМД президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть альтернативные варианты ракетного Договора с Россией.

Как сообщает Reuters, Трамп надеется заключить «улучшенную» версию соглашения и предложить сторонам собраться в Белом доме.

«Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше текущего», — заявил он.

Между тем источник в Белом доме заявил, что Трамп заинтересован в улучшении отношений с Россией, но мяч в деле сохранения ДРСМД находится на стороне Москвы, пишет Росбалт.

Ранее американский лидер заявил, что 2 февраля США прекратят соблюдать Договор 1987 года о РСМД и начнут разрабатывать ответные меры на «нарушение Договора со стороны РФ».