Умер известный диктор Центрального телевидения, ведущий программы «Время» Евгений Суслов

10:59, 02 февраля 2019, ПАИ

В пятницу, 1 февраля, на 82 году жизни скончался известный диктор Центрального телевидения, ведущий программы «Время», заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение в Facebook диктора и телеведущей Аллы Данько.

Суслов родился 10 октября 1937 года. В 1962 году он начал работать диктором на Центральном телевидении. Суслов в том числе вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и других мероприятий. Он проработал на телевидении более 30 лет.