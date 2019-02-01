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Общество

Умер известный диктор Центрального телевидения, ведущий программы «Время» Евгений Суслов

В пятницу, 1 февраля, на 82 году жизни скончался известный диктор Центрального телевидения, ведущий программы «Время», заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение в Facebook диктора и телеведущей Аллы Данько.

Суслов родился 10 октября 1937 года. В 1962 году он начал работать диктором на Центральном телевидении. Суслов в том числе вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и других мероприятий. Он проработал на телевидении более 30 лет.

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