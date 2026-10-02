Музей-заповедник «Изборск» перешёл на новый режим работы

08:38, 02 октября 2026, ПАИ

С 1 октября Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» перешёл на новый режим работы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

С 1 октября выставочный зал, музейные экспозиции и Изборская крепость будут работать ежедневно с 10:00 до 17:00. Аналогичные изменения коснулись информационного центра и музейного кафе «Блинная».

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово продолжит работать с 10:00 до 17:00.