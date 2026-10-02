Более 2400 гектаров заросших сельхозугодий выявили в Псковской области

11:12, 02 октября 2026, ПАИ

На 17 земельных участках сельскохозяйственного назначения в Псковской области с 1 по 25 сентября прошли выездные обследования с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и мобильного приложения «Инспектор». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Общая площадь зарастания в сентябре составила более 2,4 тысячи гектаров, из них 51,1 гектара в Печорском и Гдовском районах покрыто борщевиком Сосновского. По итогам обследований сотрудники ведомства выдали восемь предписаний об устранении нарушений.

Всего с начала 2026 года госинспекторы ведомства выявили 61 заросший земельный участок на территории Псковской области.

Общая площадь зарастания борщевиком составила более 6,4 тыс. гектаров. На четырёх участках площадью 16,6 гектара собственники уже ликвидировали этот сорняк. Также владельцам земель с борщевиком Сосновского было выдано 31 предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства и объявлено одно предостережение.