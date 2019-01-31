Трамп заявил о намеренье заключить новую сделку взамен ДРСМД

11:59, 02 февраля 2019, ПАИ

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 февраля, заявил, что рассчитывает заключить новое соглашение с Россией, а также рядом других стран, взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), процедуру выхода из которого Вашингтон начал накануне.

Как передает «Интерфакс», Трамп заявил журналистам: «Я надеюсь, что нам удастся собрать всех в большом и прекрасном кабинете и заключить новый договор, который будет гораздо лучше».

Говоря о проблеме ракет средней и меньшей дальности, он подчеркнул, что в настоящее время она касается большего числа стран, нежели раньше: «Конечно, здесь нужно добавить страны».

Он также заявил, что соглашения, подобные ДРСМД, не могут существовать, если какая-либо сторона не выполняет его обязательства. «Нужно, чтобы все соблюдали его. А у нас есть определенная сторона, которая фактически притворяется, что он не существует».

Напомним, 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в ДРСМД со 2 февраля. Он отметил, что «если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев», то США выйдут из договора.