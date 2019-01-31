ЦИК Украины отказал в регистрации на выборы президента лидерам КПУ и «Розумны силы»

15:55, 02 февраля 2019, ПАИ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала лидеру «Коммунистической партии Украины» Петру Симоненко и ​лидеру партии «Розумна сила» Александру Соловьеву в регистрации кандидатами на выборах президента. Как сообщает РБК, информация об этом появилас на странице общественной организации «Гражданская сеть «ОПОРА» в Facebook.

Отмечается, что Симоненко получил отказ в регистрации на основании закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики». «Устав и символика КПУ не соответствуют требованиям этого закона», — говорится в сообщении организации.

Напомним, деятельность Компартии была запрещена на Украине по решению суда с 2015 года, однако обжалование этого решения до сих пор затягивается, в связи с чем запрет не вступил в силу.

Избирательная кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года, выборы пройдут 31 марта. По данным опроса, проведенного 17–25 января украинским Институтом анализа и прогнозирования, Юлия Тимошенко лидирует по популярности среди кандидатов, за нее готовы проголосовать 20% опрошенных. Далее идут шоумен Владимир Зеленский (12,6%) и действующий президент Петр Порошенко (11,9%).

МИД Украины отказался принимать заявки на регистрацию наблюдателей на выборы из России по линии ОБСЕ, так как они представляют «страну-агрессора». ЦИК Украины в конце декабря закрыл избирательные участки, расположенные в посольстве Украины в Москве, а также генконсульствах в Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, такое решение было принято из-за того, что «проведение выборов на территории страны-агрессора опасно для избирателей».