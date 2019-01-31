0
18:02
Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов
16:34
Анатолий Мультах: Общественная палата включается в работу по подготовке наблюдателей на выборах
14:14
Правила жизни Анатолия Копосова
18:09
Владимир Путин включил Михаила Ведерникова в новый состав президиума Госсовета
12:50
Подготовлены поправки в бюджет Псковской области в связи с поступлением дополнительных средств
18:05
Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников
14:54
«Семь раз отмерь» - 25 января (ЗВУК)
Еще новости
Политика

ЦИК Украины отказал в регистрации на выборы президента лидерам КПУ и «Розумны силы»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала лидеру «Коммунистической партии Украины» Петру Симоненко и ​лидеру партии «Розумна сила» Александру Соловьеву в регистрации кандидатами на выборах президента. Как сообщает РБК, информация об этом появилас на странице общественной организации «Гражданская сеть «ОПОРА» в Facebook.

Отмечается, что Симоненко получил отказ в регистрации на основании закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики». «Устав и символика КПУ не соответствуют требованиям этого закона», — говорится в сообщении организации.

Напомним, деятельность Компартии была запрещена на Украине по решению суда с 2015 года, однако обжалование этого решения до сих пор затягивается, в связи с чем запрет не вступил в силу.

Избирательная кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года, выборы пройдут 31 марта. По данным опроса, проведенного 17–25 января украинским Институтом анализа и прогнозирования, Юлия Тимошенко лидирует по популярности среди кандидатов, за нее готовы проголосовать 20% опрошенных. Далее идут шоумен Владимир Зеленский (12,6%) и действующий президент Петр Порошенко (11,9%).

МИД Украины отказался принимать заявки на регистрацию наблюдателей на выборы из России по линии ОБСЕ, так как они представляют «страну-агрессора». ЦИК Украины в конце декабря закрыл избирательные участки, расположенные в посольстве Украины в Москве, а также генконсульствах в Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, такое решение было принято из-за того, что «проведение выборов на территории страны-агрессора опасно для избирателей».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов
31 января 2019
Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов
Анатолий Мультах: Общественная палата включается в работу по подготовке наблюдателей на выборах
31 января 2019
Анатолий Мультах: Общественная палата включается в работу по подготовке наблюдателей на выборах 1
Владимир Путин включил Михаила Ведерникова в новый состав президиума Госсовета
28 января 2019
Владимир Путин включил Михаила Ведерникова в новый состав президиума Госсовета 10
Подготовлены поправки в бюджет Псковской области в связи с поступлением дополнительных средств
28 января 2019
Подготовлены поправки в бюджет Псковской области в связи с поступлением дополнительных средств
Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников
26 января 2019
Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников
«Семь раз отмерь» - 25 января (ЗВУК)
26 января 2019
«Семь раз отмерь» - 25 января (ЗВУК)
Александр Котов поздравил с 80-летием вице-спикера областного Собрания четвёртого созыва Леонида Кострицу
26 января 2019
Александр Котов поздравил с 80-летием вице-спикера областного Собрания четвёртого созыва Леонида Кострицу
Вопросы развития рынка жилья и городской среды обсудил Михаил Ведерников на рабочей группе Госсовета РФ
25 января 2019
Вопросы развития рынка жилья и городской среды обсудил Михаил Ведерников на рабочей группе Госсовета РФ

Идет загрузка...