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Политика

Экс-мэра Тулы задержали на Кипре

Полиция Республики Кипр задержала в Никосии экс-мэра Тулы Алису Толкачёву, объявленную российскими властями в международный розыск. В настоящее время решается вопрос о её экстрадиции на родину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии России на Кипре.

По сообщениям «Тульских новостей», Толкачёву задержали на территории российского посольства в греческой части острова при попытке поменять паспорт. В России на нее заведено несколько уголовных дел, в том числе по фактам причинения имущественного ущерба путем неперечисления денежных средств за фактически поставленные ресурсы АО «ТНС Энерго Тула»  на сумму свыше 9 млн рублей.

В октябре 2017 года она была заочно заключена под стражу. В своем блоге она писала, что считает возбуждение дела незаконным.

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