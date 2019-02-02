Великолучанин обокрал девушку в кафе

11:23, 04 февраля 2019, ПАИ

В ночь на 2 февраля в Великих Луках в кафе на проспекте Гагарина у 28-летней посетительницы неизвестный украл мобильный телефон и скрылся. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, телефон находился у потерпевшей в заднем кармане брюк, чем и воспользовался злоумышленник. Девушка обратилась за помощью в полицию.

В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось обнаружить. Им оказался безработный, судимый 30-летний великолучанин. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.