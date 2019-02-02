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100 тысяч рублей заплатит псковский военнослужащий за нарушение Правил дорожного движения

В Пскове за нарушение Правил дорожного движения осужден военнослужащий, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

Ефрейтор войсковой части 74268, будучи подвергнутым административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев, 8 сентября 2018 года около 4:55 вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На перекрестке улиц Народной и Коммунальной в Пскове он совершил ДТП, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД.

Псковский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.

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