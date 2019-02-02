Мошенники списали с карты великолучанина 75 тысяч рублей

12:00, 04 февраля 2019, ПАИ

Мошенники списали с карты великолучанина 75 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 1 февраля 52-летнему великолучанину на мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, чтобы он перезвонил по указанному телефону. Горожанин позвонил. Его собеседник представился сотрудником банка и заявил, что с банковской карты гражданина, якобы, происходит несанкционированное списание денег, а для решения проблемы необходимо уточнить номер банковской карты и некоторые другие реквизиты.

Мужчина сообщил требуемые данные. Через некоторое время с его карты было списано более 75 тысяч рублей. Потерпевший обратился за содействием в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время в ходе расследования уточняются все обстоятельства произошедшего.