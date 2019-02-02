0
12:47
Продолжается розыск ушедшего из дома в октябре жителя Печорского района
20:58
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
02:11
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса
17:12
Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером
17:06
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
11:07
Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»
17:32
Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки
Еще новости
Происшествия

Мошенники списали с карты великолучанина 75 тысяч рублей

Мошенники списали с карты великолучанина 75 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 1 февраля 52-летнему великолучанину на мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, чтобы он перезвонил по указанному телефону. Горожанин позвонил. Его собеседник представился сотрудником банка и заявил, что с банковской карты гражданина, якобы, происходит несанкционированное списание денег, а для решения проблемы необходимо уточнить номер банковской карты и некоторые другие реквизиты.

Мужчина сообщил требуемые данные. Через некоторое время с его карты было списано более 75 тысяч рублей. Потерпевший обратился за содействием в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время в ходе расследования уточняются все обстоятельства  произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Продолжается розыск ушедшего из дома в октябре жителя Печорского района
02 февраля 2019
Продолжается розыск ушедшего из дома в октябре жителя Печорского района
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
01 февраля 2019
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса
01 февраля 2019
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса 4
Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером
31 января 2019
Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
30 января 2019
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области 2
Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»
30 января 2019
Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»
Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки
28 января 2019
Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки
Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников
26 января 2019
Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников

Идет загрузка...