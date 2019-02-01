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Экономика

Минфин придумал, как оградить бизнес от новых платежей

Новые неналоговые платежи для бизнеса предлагают устанавливать только на уровне законов или актов Правительства. Такое решение приняло министерство финансов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора департамента доходов министерства Елену Лебединскую.

Это означает, что ведомства по отдельности, особенно в регионах, больше не смогут вводить новые сборы по своему усмотрению, тем самым увеличивая фискальную нагрузку на предпринимателей.

По словам Елены Лебединской, ключевая цель таких мер— обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса и не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей.

Эксперты отметили, что бизнесу, особенно некрупному, сложно отслеживать изменения по всему массиву документов, выпускаемых ведомствами и госучреждениями. Это, в свою очередь, тормозит рост, доходность и качество среднесрочных инвестпроектов.

Консолидация неналоговых платежей позволит бизнесу лучше прогнозировать свои расходы. Однако представители бизнеса считают, что проблема с систематизацией таких сборов несколько переоценена.

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