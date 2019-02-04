Более 520 тысяч человек въехали в Псковскую область из-за границы в прошлом году

11:37, 05 февраля 2019, ПАИ

За 2018 год в Псковскую область через пункты пропуска въехали более 522 тысяч человек, а выехали - 506 тысяч. Такие данные озвучил заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на пресс-конференции 5 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Калинин отметил, что через пункты пропуска в Псковскую область въезжают в основном граждане стран Прибалтики, при этом 43% граждан едут в Россию с частными целями.

На миграционный учёт, добавил спикер, за год были поставлены порядка 57 тысяч человек.