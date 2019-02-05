Избраны шесть заместителей секретаря псковского отделения «Единой России»

14:07, 05 февраля 2019, ПАИ

Избраны шесть заместителей секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Решение принято на заседании президиума регионального политсовета партии 5 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского отделения «Единой России».

Первым заместителем секретаря реготделения партии стал Александр Братчиков. Ранее занимавший эту должность Виктор Антонов будет заместителем секретаря по работе с депутатами и депутатскими объединениями.

Замсекретаря по агитационно-пропагандистской деятельности остался Сергей Гусев, по проектной деятельности – Виктор Остренко.

Замсекретаря по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью избрана Елена Полонская. До нее направление вел Андрей Неофитов.

Еще одним заместителем секретаря избран Юрий Сорокин. Его кандидатура также будет представлена для согласования президиуму генсовета «Единой России» для назначения руководителем региональной общественной приемной партии. На данный момент этот пост занимает Борис Полозов.