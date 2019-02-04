Какая жизнь, такие и герои

12:55, 06 февраля 2019, ПАИ

Имя Жанна чаще всего ассоциируется с главной народной героиней Франции, которую отличал твердый, мужественный, темпераментный характер. Но одноимённый спектакль Псковского драмтеатра совсем не об Орлеанской деве, он о сильной женщине из 90-х, которая живет «вопреки» и «несмотря на», мчится, как грузовик по трассе. За 1 час 15 минут актёры показали несколько месяцев из жизни успешной бизнесвумен, у которой есть всё. Ну, или почти всё.

Любителям классического театра спектакль «Жанна», в основе которого лежит пьеса Ярославы Пулинович, может показаться слишком приземлённой: мол, «много бытовухи». Это история о том, как богатая «тётенька» пятидесяти лет (Ирина Смирнова) живёт с мужчиной намного моложе себя, занимается спортом и всеми силами старается соответствовать своему избраннику (Камиль Хардин). Но в один прекрасный момент он ей сообщает, что уходит к юной студентке (Ксения Тишкова), которая ждёт от него ребёнка и в силу своего возраста просто не справится сама. Хозяйка сети супермаркетов не впадает в отчаяние, даёт экс-любовнику 15 минут на сборы, быстро все обдумывает и начинает мстить, лишая его всех материальных благ.

Несмотря на незамысловатый сюжет, спектакль держит внимание до последнего момента. Хотя бы потому, что зритель находится прямо на сцене, рядом с актерами, от которых отделяет лишь дорожное ограждение. «Все происходит на трассе, по которой несется Жанна. Она как села в 90-х на большегруз, так и несется, до сих пор живет в этом адреналине. Хотим, чтобы спектакль летел, как летит машина по трассе», – рассказывает режиссёр спектакля Михаил Заец.

Атмосферу обочины дополняли звуки проезжающего транспорта, а также то и дело появляющиеся «дорожники» (Денис Золотарёв, Александр Овчаренко и Лев Орешкин), которые в какой-то момент превратились в «мальчиков по вызову». На сцене творилось то, из-за чего, видимо, и стоит ограничение 18+: полуголые актёры в стрингах и костюме Бэтмена ублажают бизнес-леди и ее «подруг с работы» (Ангелина Курганская и Екатерина Красногирова), прямо на сцене переодевшихся в зайчика Playboy и невесту. Что-то это явно напоминает, не правда ли?

Персонажи пьесы живые и настоящие, они затрагивают проблемы, близкие многим: свадьба «по залёту» или из-за денег, карьеризм, любовь и предательство. «Женился на ногах, а жить пришлось с человеком», - еще одна актуальная тема во времена девушек из Instagram . Даже мошенничество в долевом строительстве нашло отражение в «Жанне».

Главная линия – это история о сильных женщинах и слабых мужчинах, которыми могут быть не только бедные, но и богатые. Это прекрасно демонстрирует сцена, где Жанна пытается заглушить боль разлуки и пьет водку с ровесником-компаньоном (заслуженный артист Росии Сергей Попков), разглагольствующим о необходимости терпеть жену-«старую клушу», и о дочке Варюшеньке, которую одну только и любит. В качестве доказательства он включает на айфоне «Спят усталые игрушки», для него это милее караоке и песен Пугачевой. Бизнесмен, по сути, предстаёт таким же жалким и не способным понять Жанну, как её бывший любовник, вынужденный жить за счёт родителей новой пассии, погрязший в долгах и потому готовый на всё. Даже идти на поклон к Жанне.

А она может прийти только к отцу, который давно в могиле - «подох под забором». Это единственный человек, которому она выговаривается, не преминув упрекнуть в том, что он бросил её мать, и 13-летней Жанне пришлось мыть горшки в больницах. Именно тогда началась её борьба, и пришло понимание, что «все мужики такие, все как один». «Вы козлы, ни одного хорошего я еще среди вас не встречала», - говорит она у могилы отца на кладбище, в которое превратился зрительный зал.

А у Жанны всё хорошо, у неё сеть магазинов, огромная квартира, дача за городом в три этажа. Она всё может себе позволить, даже машину цветов отцу: «Чтобы ты из могилы, папочка, завыл, чтобы тебе в аду уютнее показалось, чем со мной рядом».

Монолог Жанны слышит сердобольная кладбищенская тётка (Нина Семёнова), которая жалеет её и вопрошает, кто ж её так в жизни обидел, что «душа озлобилась». Но героиня жалости не приемлет, она прошла огонь, воду и медные трубы, привыкла считать себя победительницей и быть «женщиной с яйцами». Она выжила в этой смертельной гонке, не дала слабину, пусть даже убив в себе всё человеческое.

Кто-нибудь обязательно скажет, что всё это от одиночества, «ей бы мужика хорошего», тогда бы перестала играть людьми, как игрушками, прикрываясь деньгами и связями. Да, Жанна пытается ухватиться за простые жизненные ценности. Последнее, чего ей не хватало, - ребенок (хоть и уверяет она, что детей не любит, «равнодушна»), и она забирает его у экс-любовника и его молодой избранницы, от безысходности пришедших за помощью. Оказывается, «у нас в стране родительских прав человека легко лишить», если с нужным человеком поговорить под «водочку», а на суде потом подтвердить, что родители «оба безработные, своего жилья нет, денег тоже нет. Он – алкоголик, она – наркоманка».

Это не мелодрама, не история несчастной любви и женского одиночества. Это реальность, где женщинам пришлось стать сильным полом. Режиссер накануне спектакля говорил, что Жанна - ни в коем случае не «героиня нашего времени», что сейчас в стране вообще нет героев. Но, пожалуй, вернее будет сказать, что у каждого он свой.