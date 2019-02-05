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Политика

Дмитрий Медведев уволил главу «Автодора»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

«Освободить Кельбаха Сергея Валентиновича от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» по его просьбе», - говорится в тексте распоряжения.

Другим распоряжением Дмитрий Медведев назначил на должность главы «Автодора» Вячеслава Петушенко.

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