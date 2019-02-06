Сергей Грахов назначен председателем Комитета по строительству и ЖКХ Псковской области

15:02, 06 февраля 2019, ПАИ

Сергей Грахов назначен председателем Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, соответствующее распоряжение подписал сегодня 6 февраля, губернатор региона Михаил Ведерников.

Отметим, что Сергей Грахов исполнял обязанности руководителя ведомства с 17 октября 2018 года, после того, как пост председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства ЖКХ по собственному желанию покинул Андрей Агапов.

Сергей Грахов родился в 1982 году в Одесской области. В 2004 году окончил Южно-Российский государственный технический университет по специальности «Водоснабжение и водоотведение», инженер. В 2016 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление». В отрасли строительства и жилищно-коммунального хозяйства работает 16 лет. Начинал трудовую деятельность в МУП «Водоканал» города Сочи. С 2007 по 2017 годы прошел путь от инженера до заместителя директора в подведомственных учреждениях администрации Сочи. С июня 2017 по август 2018 года возглавлял отдел градостроительного зонирования Министерства строительства и ЖКХ РФ. Женат, воспитывает троих детей.