Псковская таможня передала картину Министерству культуры

15:52, 06 февраля 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге Псковская таможня передала в Управление Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу картину неизвестного художника, признанную культурной ценностью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2018 году гражданин Российской Федерации, выезжая из страны через таможенный пост МАПП Шумилкино на российско-эстонской границе, не задекларировал живописную картину. Гражданин Российской Федерации пояснил, что вез картину по просьбе своей знакомой в Ригу. Незадекларированную картину изъяли, в отношении гражданина, нарушившего таможенное законодательство, возбудили дело об административном правонарушении. В рамках расследования дела, картину направили на экспертизу.

По заключению экспертизы, картина относится к категории культурных ценностей как произведение живописи, созданное более 50 лет назад. Живописная картина, размером (с учетом рамы) 117 х 86 см. «Украинский ночной пейзаж» (условное название) создана в первой половине ХХ века, написана на холсте масляными красками. Художник неизвестен. Картина выполнена в духе русского романтизма, носит копийный или ученический характер. Возможно, является вариацией на тему картины И. К. Айвазовского «Украинский ночной пейзаж».

Суд признал гражданина Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию), и назначил наказание в виде конфискации товара, являющегося предметами административного правонарушения. Суд обязал Псковскую таможню передать конфискованный товар в Управление Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу для дальнейшего распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.