Оленину на 200 тысяч рублей попытался ввезти водитель большегруза в Псковскую область

08:53, 07 февраля 2019, ПАИ

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения на территорию Российской Федерации грузов и товаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В первом случае в районе населенного пункта Долосцы пограничники задержали малотоннажный грузовой автомобиль марки «Мерседес» под управлением гражданина России. В грузовом отсеке транспортного средства стражи границы обнаружили восемь туш мяса оленей, общий вес которых составил около полутонны, а оценочная стоимость превысила 200 тысяч рублей. Документы, подтверждающие качество и безопасность ввозимой продукции, у водителя отсутствовали, а само мясо перевозилось с многочисленными нарушениями санитарных норм.

Позже уже в районе населенного пункта Лобок сотрудники Управления задержали автомобиль марки «Фольксваген» с 1,5 тоннами готовой колбасной продукции ориентировочной стоимостью порядка 250 тысяч рублей. Водитель – 30-летний россиянин – признался, что осуществляет перевозку груза без соответствующей документации и рассчитывал его реализовать в нескольких регионах нашей страны. Оба автомобиля вместе с грузом и водителями переданы специалистам компетентных органов для проведения экспертиз и принятия процессуальных решений.