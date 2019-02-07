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Осужденный исправительной колонии в Крюках ударил начальника отдела безопасности во время досмотра камеры

Островский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении осужденного ФКУ ИК-2 УФСИН России по региону (Крюки). Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 24 января 2019 года находящийся в штрафном изоляторе осужденный в момент досмотра камеры на предмет выявления запрещенных к хранению предметов набросился на начальника отдела безопасности, ударив его кулаком по лицу, после чего его противоправные действия были незамедлительно пресечены.

Выяснилось, что осужденный был ранее судим за совершение грабежей, разбойного нападения и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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