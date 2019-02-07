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Экономика

Почти на четверть снизилось число безработных в Псковской области

В органах службы занятости населения на конец декабря 2018 года официально зарегистрированы 2 424 безработных, что на 23,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила руководитель территориального органа Федерального службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина на пресс-конференции, посвященной подведению основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2018 год, сегодня, 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валентины Валиуллиной, по предварительным данным, в соответствии с критериями Международной организации труда уровень безработицы населения в регионе в возрасте от 15 лет и старше снизился с 6,5 % в 2017 года до 6% в 2018 году.

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