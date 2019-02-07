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Политика

Иван Цецерский вошёл в число лидеров медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СЗФО

Иван Цецерский занял второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за январь 2019 года, который подготовила компания «Медиалогия». Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, лидером медиарейтинга стал глава Калининграда Алексей Силанов, на третьем месте - сити-менеджер Мурманска Андрей Сысоев.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 49 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

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