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Политика

Назначена глава Ростуризма

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Зарины Догузовой руководителем Ростуризма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Зарина Догузова. Фото: Пресс-служба Ростуризма

Ранее глава правительства подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Добавим, Зарина Догузова родилась в 1985 году в Цхинвале (Южная Осетия). Окончила МГИМО. С 2008 по 2012 год работала в департаменте пресс-службы и информации правительства Российской Федерации, затем перешла на работу в Кремль.

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