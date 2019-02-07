Назначена глава Ростуризма
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Зарины Догузовой руководителем Ростуризма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
Ранее глава правительства подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова.
Добавим, Зарина Догузова родилась в 1985 году в Цхинвале (Южная Осетия). Окончила МГИМО. С 2008 по 2012 год работала в департаменте пресс-службы и информации правительства Российской Федерации, затем перешла на работу в Кремль.