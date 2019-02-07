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Экономика

Государство поддержит региональных операторов по вывозу мусора

В случае финансовых затруднений региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) получат помощь от государства, пишет газета «Известия».

По предварительным данным, на поддержку могут выделить 12 млрд рублей, рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, средства будут выделяться исходя из потребностей конкретного региона. В первую очередь власти ожидают массовых отказов россиян от оплаты новой услуги.

По мнению представителя ведомства, на адаптацию населения потребуется полгода. Однако в настоящее время сложно оценить платежную дисциплину и убытки операторов, отметили эксперты. Согласно их прогнозам, доля неуплаченных платежей в России составит не более 15%. Специалисты опасаются нецелевого расходования бюджетных средств. По их словам, сведения об объемах образования ТКО и потребителях не всегда соответствуют действительности.

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