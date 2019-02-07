На обязательные работы отправится опочанин за мошенничество при заключении кредитного договора
Житель Опочки осуждён за мошенничество при заключении кредитного договора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что 4 июля 2017 года во второй половине дня опочанин, пришел в магазин ООО «Евросеть-Ритейл», где приобрел по договору потребительского кредита с ПАО «Почта банк» товар и услуги на общую сумму 19 тыс. 596 рублей, предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и заработной плате.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 240 часов обязательных работ.