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Происшествия

«Форд Транзит» сгорел в гараже в Пустошке

7 февраля в 21:05 в Пустошке на улице Советской выгорел изнутри гараж, огонь уничтожил стоявший в нем «Форд Транзит» 1995 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Спасены два жилых дома, баня, два автомобиля, четыре хозпостройки.

В 23:17 в Великолукском районе в деревне Торчилово в жилом доме огонь повредил кровлю, выгорела веранда, в кухне обгорели стены. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки на веранде. Спасены два жилых дома и две хозпостройки.

В 23:49 в Стругокрасненском районе в деревне Выборово по той же причине сгорел дачный дом.

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