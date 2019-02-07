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Политика

12 февраля состоится 20-я сессия Псковской городской Думы

12 февраля в 10:00 в Городском культурном центре Пскова состоится очередная 20-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В проект повестки дня сессии включены 19 вопросов, касающиеся жизнедеятельности города. Среди них - о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 26.12.2018 №538 «О бюджете города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», а также в решение Псковской городской Думы от 31.01.2003 №39 «Об утверждении Правил предоставления ритуальных услуг».

В повестке дня сессии - вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, по кадрам, об утверждении положения об общественных обсуждениях и публичных слушаниях в Пскове. Планируется, что депутаты также внесут изменения в Правила землепользования и застройки Пскова и заслушают информацию администрации города по организации вывоза снега и уборки в зимний период, контролю за исполнением муниципальных контрактов подрядными организациями.

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