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Общество

25,5 тонн яблок уничтожены на полигоне ТБО в Себеже

6 февраля сотрудники территориального Управления Россельхознадзора на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже уничтожили три партии свежих яблок общим весом 25,5 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее специалисты Управления в результате совместных мероприятий с Пограничным Управлением ФСБ и сотрудниками Псковской таможни задержали три автомобиля, осуществлявших незаконный ввоз из Белоруссии в Псковскую область продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, вынесены постановления о назначении наказания в виде штрафа.

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