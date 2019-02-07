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Политика

Назначены новые заместители руководителя регионального исполкома «Единой России»

Назначены новые заместители руководителя псковского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Заместителем руководителя РИК – начальником отдела организационной и правовой работы стал Сергей Крысенков, который ранее занимал пост заместителя председателя Государственно-правового комитета администрации Псковской области. Его предшественник Александр Бузницкий остался в исполкоме на должности главного специалиста отдела.

Еще одним заместителем руководителя РИК назначена экс-зампредседателя Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору – начальник жилищной инспекции Светлана Медведева. Также она возглавила отдел партийного строительства. Ранее это направление курировал Андрей Агапов, трудовые отношения с которым на данный момент прекращены.

Новое штатное расписание утверждено на заседании президиума регионального политсовета, отметил руководитель РИК Андрей Карпов. «В настоящее время кадровые перестановки в региональном исполкоме завершены. В состав новой команды вошли опытные специалисты, достойные и компетентные управленцы. Вместе мы сможем грамотно и эффективно выстроить работу исполкома», - резюмировал он.

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