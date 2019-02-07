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Политика

Стартовало предварительное голосование «Единой России» по довыборам в Великолукскую гордуму

В Великих Луках стартовало предварительное голосование по определению кандидата от «Единой России» на довыборах депутата городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14. Решение принято на заседании политсовета местного отделения партии, которое состоялось 7 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении «Единой России». 

Предварительное голосование продлится до 3 марта. Дополнительные выборы в Великолукскую гордуму пройдут 26 мая.

В настоящее время приступил к работе оргкомитет по проведению предварительного голосования.  Прием документов от желающих принять участие в процедуре отбора кандидатов будет осуществляться до 20 февраля (включительно) по рабочим дням с 9:00 до 17:00 в офисе Великолукского городского отделения «Единой России» по адресу: проспект Ленина, 37.

Принять участие в предварительном голосовании может гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом на выборах депутатов Великолукской городской Думы, являющийся членом или сторонником партии «Единая Россия», либо беспартийный, не имеющий судимости, а также не подвергавшийся административному наказанию за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП.

Уточнить информацию можно по телефону: 8 (81153) 3-04-26.

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