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За повторную продажу спирта порховичка предстанет перед судом

Жительница Порховского района предстанет перед судом за продажу спирта, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 12 ноября 2018 года обвиняемая, находясь в своем доме, будучи ранее подвергнутой административному наказанию за незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции, продала аналогичный товар человеку, действовавшему в качестве покупателя при проведении «проверочной закупки».

Уголовное дело направлено в Порховский районный для рассмотрения по существу. Санкция статьи 171.4 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года.

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