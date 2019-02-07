В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в розыске

21:10, 08 февраля 2019, ПАИ

7 февраля около 20 часов находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Крестовском шоссе, сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом Псковскому агентству информации собщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 46-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении кражи.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.