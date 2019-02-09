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Общество

День гражданской авиации отмечается 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, в России отмечается День гражданской авиации. Как пишет портал calend.ru, именно в этот день в 1923 году в России появился воздушный флот, в чьи задачи вошла перевозка пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы.

9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров.

В свой профессиональный праздник принимают поздравления все пилоты, бортпроводники, технические работники данной отрасли, благодаря которым в воздух ежедневно поднимаются сотни самолетов в России. Напомним, что 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации.

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