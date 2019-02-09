Глава Союза журналистов России прокомментировал дело Светланы Прокопьевой

10:14, 09 февраля 2019, ПАИ

Серьезных нарушений в деятельности журналистки «Эха Москвы в Пскове» Светланы Прокопьевой не было: если журналист не нарушает законодательство в России, имеет право сообщать любую информацию, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Об этом пишет РИА Новости.

«Считаем, что правоохранительные органы должны также очень внимательно отнестись к этой ситуации и, может быть, не перегибать палку в каких-то действиях, если журналист не нарушает законодательство в России, имеет право сообщать любую информацию. У нас свобода слова, у нас нет цензуры, цензура у нас запрещена законом и Конституцией», - приводит РИА Новости слова Владимира Соловьева.

Глава СЖР добавил, что если в словах журналистики нет нарушения закона, то, «конечно, и вопросов к ней не должно быть никаких». «Если следствие найдет какое-то нарушение закона, тогда, конечно... Журналистка должна понести какое-то наказание, но, по нашему мнению, на данный момент серьезных нарушений в ее деятельности не было», - подчеркнул Владимир Соловьев.

Он рассказал, что в годы чеченской войны брал интервью у террористов ввиду информационной значимости для общества. «Я сам ни раз в годы чеченской войны, например, брал интервью у террористов... Басаева (Шамиль, чеченский террорист), например, ну каждый раз это было обусловлено информационной необходимостью сообщить о ситуации, именно даже с точки зрения террористов, и они охотно шли навстречу и сообщали какую-то информацию. И что теперь за это привлекать надо было к какой-то ответственности? Ну вряд ли, потому что информация, которую тогда удалось сообщить, она была полезная для общества», - заключил глава СЖР.

Напомним, Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области возбудило дело по части 2 статьи 205 УК РФ в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая подозревается в публичном оправдании терроризма, которое совершено с использованием средств массовой информации. Как следует из материалов уголовного дела, в конце 2018 года в студии радиоканала «FM 60» в эфире радиопрограммы, где анализировался совершённый в России террористический акт, журналист выразила свое мнение о действиях террориста. Затем материал был опубликован на сайте регионального СМИ.

Максимальное наказание по статье 205.2 УК РФ составляет до 7 лет лишения свободы. Также следственные действия проводились в редакции радиостанции, в эфире которой вышла радиопрограмма.

Добавим, 6 февраля в квартире Светланы Прокопьевой прошел обыск.