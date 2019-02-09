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Общество

15 водителей без действующих полисов ОСАГО поймали сотрудники ГИБДД в Опочецком районе

4 февраля на территории Опочецкого района сотрудники Госавтоинспекции Псковской области совместно со специализированной ротой ДПС ГИБДД оперативного реагирования областного УМВД России установили 15 водителей, которые управляли транспортными средствами без действующих полисов ОСАГО. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в отношении данных лиц составлены административные материалы.

Отмечается, что за 12 месяцев 2018 года сотрудники региональной Госавтоинспекции выписали более 15 тысяч 500 административных материалов по статье части 2 статьи 12.37 КоАП Российской Федерации, а за истекший период года – более 950 материалов.

Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренное полисом ОСАГО, а равно управление им с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями - влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.37 КоАП РФ).

Неисполнение автовладельцем установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей (часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ).

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