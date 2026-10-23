Для девятиклассников Усвятской школы провели профориентационные игры

23:43, 23 октября 2026, ПАИ

Серию интерактивных профориентационных игр для девятиклассников из Усвятского района провёл на базе МУК «Усвятский РЦК» Усвятский кадровый центр. Об этом сообщили в районной газете «Новая жизнь».



Фото: районная газета «Новая жизнь»



Фото: районная газета «Новая жизнь»



Фото: районная газета «Новая жизнь»





Мероприятие прошло в формате квеста. Школьники погрузились в деловые и настольные симуляции, где им пришлось вести переговоры, распределять бюджеты и работать в команде. Ребята узнали о таких профессиях, как VR-архитектор, сити-фермер и менеджер цифровых продуктов. В игре они лучше поняли свои сильные стороны: кто-то обнаружил талант стратега, а кто-то – усидчивость и внимание к деталям.

Ведущий инспектор Анна Кононыхина поблагодарила учеников за смелые идеи и поздравила девятиклассников со вступлением в ответственный период выбора.

Начальник отделения Усвятского кадрового центра Анна Алексеенко выразила отдельную признательность МУК «Усвятский РЦК» и поблагодарила классных руководителей Тамару Сапегину и Наталью Бонадыченко за поддержку.