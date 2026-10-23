Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Для девятиклассников Усвятской школы провели профориентационные игры

Серию интерактивных профориентационных игр для девятиклассников из Усвятского района провёл на базе МУК «Усвятский РЦК» Усвятский кадровый центр. Об этом сообщили в районной газете «Новая жизнь».

  • Для девятиклассников Усвятской школы провели профориентационные игры
    Фото: районная газета «Новая жизнь»
  • Для девятиклассников Усвятской школы провели профориентационные игры
    Фото: районная газета «Новая жизнь»
  • Для девятиклассников Усвятской школы провели профориентационные игры
    Фото: районная газета «Новая жизнь»

Мероприятие прошло в формате квеста. Школьники погрузились в деловые и настольные симуляции, где им пришлось вести переговоры, распределять бюджеты и работать в команде. Ребята узнали о таких профессиях, как VR-архитектор, сити-фермер и менеджер цифровых продуктов. В игре они лучше поняли свои сильные стороны: кто-то обнаружил талант стратега, а кто-то – усидчивость и внимание к деталям.

Ведущий инспектор Анна Кононыхина поблагодарила учеников за смелые идеи и поздравила девятиклассников со вступлением в ответственный период выбора.

Начальник отделения Усвятского кадрового центра Анна Алексеенко выразила отдельную признательность МУК «Усвятский РЦК» и поблагодарила классных руководителей Тамару Сапегину и Наталью Бонадыченко за поддержку.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

23 октября 2026

Для девятиклассников Усвятской школы провели профориентационные игры
23 октября 2026

Жителям Псковской области рассказали, как защитить дачу от краж
23 октября 2026

В Себеже школьники и активисты сшили подушки для участников СВО
23 октября 2026

Псковичей атакуют лжеследователи: как распознать мошенника
23 октября 2026

Усвятская десятиклассница стала призёром первой степени в финале проекта «Наследие»
23 октября 2026

В ГАИ Псковской области обратились к участникам дорожного движения
23 октября 2026

Благоустройство улицы Бульвар по нацпроекту завершили в Дно
23 октября 2026

Как защитить велосипед от кражи: советы полиции

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...