Как защитить велосипед от кражи: советы полиции

22:37, 23 октября 2026, ПАИ

Сотрудники полиции рассказали жителям Псковской области, как защитить велосипед от кражи. Рекомендации дали в региональном УМВД России.

В ведомстве советуют не оставлять велосипеды в подъездах и забирать их домой или на балкон, а также не доверять транспорт незнакомцам. Оставлять велосипед лучше в зоне видимости камер. На детали можно нанести гравировку или маркировать их специальным составом, видимым в ультрафиолете. Быстросъёмное оборудование (насосы, фляги, велокомпьютеры, фонари) необходимо уносить с собой.

В УМВД рекомендуют хранить документы на велосипед, сделать его фото и запомнить особые приметы (неоригинальные детали, наклейки, царапины). Единственный гарантированный способ избежать кражи – не оставлять транспорт без присмотра.

Если кража произошла, нужно немедленно сообщить в полицию по телефону 102 или 112. Пострадавшим советуют найти свидетелей, записать их контакты и обратить внимание на камеры рядом с местом происшествия. При обращении в полицию потребуются паспорт и желательно документы на велосипед или его подробное описание.

Владельцам также рекомендуют проверять объявления о продаже подержанных велосипедов в СМИ и интернете и сообщить о краже знакомым. В случае самостоятельного обнаружения транспорта нужно сразу уведомить полицию.

В УМВД также предупредили, что не стоит покупать велосипеды без документов у незнакомцев: это может привести к приобретению краденого имущества.