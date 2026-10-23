Благоустройство улицы Бульвар по нацпроекту завершили в Дно

22:49, 23 октября 2026, ПАИ

В Дно завершены работы на улице Бульвар в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Цветков в своём канале в мессенджере MAX.

В ходе работ установили бордюр, уличные фонари, скамейки и урны и положили асфальт. Дальнейшее благоустройство улицы продолжится за счёт средств местного бюджета. Ожидается, что в этом году улица полностью преобразится.