В Себеже школьники и активисты сшили подушки для участников СВО

23:18, 23 октября 2026, ПАИ

Центр общения старшего поколения в Себеже совместно с «Движением первых» организовал встречу с пятиклассниками из Себежской средней школы. Школьники во главе с руководителем движения Александром Беловым вместе с активистами центра своими руками сделали подушки для участников специальной военной операции (СВО). Об этом ПАИ сообщили в организации.



Фото: Центр общения старшего поколения Псковщины



Фото: Центр общения старшего поколения Псковщины



Фото: Центр общения старшего поколения Псковщины





Активисты центра не впервые берутся за иголку ради общего дела. Для школьников же это первый опыт. Волонтёры отметили, что важно было не просто показать, как шить, а передать своё отношение к работе и к тем, для кого она делается. Совсем скоро подушки отправятся к бойцам и в госпитали.

«Такие встречи очень важны: они объединяют поколения. Когда мы видим, как школьники вместе с нами вкладывают душу в это дело, понимаем: наша поддержка ненапрасна. Сотрудничество с «Движением первых» даёт ребятам возможность с ранних лет чувствовать сопричастность к общему делу и учиться заботе о тех, кто защищает Родину», – поделились посетители центра общения старшего поколения.

Все желающие могут присоединиться к работе по адресу Себеж, улица Пролетарская, дом 40. Телефон – (8 811-40) 2-10-66.