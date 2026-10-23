Жителям Псковской области рассказали, как защитить дачу от краж

23:23, 23 октября 2026, ПАИ

Что необходимо предпринять жителям Псковской области для предупреждения дачных краж, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Надёжнее всего защищает охранная и тревожная сигнализация. А тем, кто не может её поставить, полицейские рекомендуют придерживаться нескольких правил.

Деньги, документы и ценности на даче желательно не держать: их лучше увезти в город или передать на хранение соседям, которые постоянно живут в населённом пункте. Доступ посторонних в дом рекомендуется максимально затруднить: установить надёжные двери со сложными замками и решётки на окна.

Полицейские советуют чаще посещать участок, так как по внешним признакам воры быстро определяют, что хозяева бывают редко. Также стоит попросить соседей присматривать за домом и сразу сообщать о происшествиях. При потере ключей необходимо срочно заменить замки. Желательно оборудовать дом средствами видеонаблюдения.

На собраниях садового товарищества стоит регулярно поднимать тему сохранности имущества и вместе решать, как защищаться (например, устраивать дежурства). При появлении подозрительных лиц следует незамедлительно звонить в полицию по телефону 102 или 112. Если кража уже случилась, нельзя входить в помещение и трогать вещи до приезда следственно-оперативной группы, чтобы не повредить следы.