Усвятская десятиклассница стала призёром первой степени в финале проекта «Наследие»

23:05, 23 октября 2026, ПАИ

Десятиклассница из Усвятской средней школы Анастасия Захарова представила свой проект в IV Всероссийской проектной школе «Наследие» в Печорах. По итогам финала школьница стала призёром первой степени, сообщает районная газета «Новая жизнь».

Мероприятие началось с официального открытия в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Проектная школа объединила участников из разных регионов страны.

В программу вошла экскурсия в Изборск с посещением Труворова городища, Словенских ключей и Изборской крепости. Участники вместе с экспертами дорабатывали проектные идеи, получали обратную связь и превращали задумки в полноценные проекты. В каждой номинации были свой эксперт и свои задачи.

Кроме проектной работы для школьников провели духовную встречу, мастер-класс «Великий русский язык: сокровища и тайны», театральные постановки и спортивно-развлекательную игру «Тропа героев». Вечером состоялся просмотр художественного фильма с обсуждением. Отдельным занятием стал тренинг «Мои ценности – моё будущее», на котором участники размышляли о собственных ценностях и о том, как убеждения влияют на будущее.

Завершился финал торжественным награждением: Анастасия Захарова получила диплом призёра первой степени.

Проектная школа «Наследие» объединила школьников со всей страны вокруг идеи сохранения и современного осмысления культурного и исторического наследия России.