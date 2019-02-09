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Политика

Гражданский митинг в защиту Светланы Прокопьевой проходит в Пскове

Сегодня, 10 февраля, в Пскове в гайд-парке проходит гражданский митинг в защиту Светланы Прокопьевой и свободы слова в России. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

Напомним, Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области возбудило дело по части 2 статьи 205 УК РФ в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая подозревается в публичном оправдании терроризма, которое совершено с использованием средств массовой информации. Как следует из материалов уголовного дела, в конце 2018 года в студии радиоканала «FM 60» в эфире радиопрограммы, где анализировался совершённый в России террористический акт, журналист выразила свое мнение о действиях террориста. Затем материал был опубликован на сайте регионального СМИ.

Максимальное наказание по статье 205.2 УК РФ составляет до 7 лет лишения свободы. Также следственные действия проводились в редакции радиостанции, в эфире которой вышла радиопрограмма.

Добавим, 6 февраля в квартире Светланы Прокопьевой прошел обыск.

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