Гражданский митинг в защиту Светланы Прокопьевой проходит в Пскове

14:01, 10 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 10 февраля, в Пскове в гайд-парке проходит гражданский митинг в защиту Светланы Прокопьевой и свободы слова в России. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области возбудило дело по части 2 статьи 205 УК РФ в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая подозревается в публичном оправдании терроризма, которое совершено с использованием средств массовой информации. Как следует из материалов уголовного дела, в конце 2018 года в студии радиоканала «FM 60» в эфире радиопрограммы, где анализировался совершённый в России террористический акт, журналист выразила свое мнение о действиях террориста. Затем материал был опубликован на сайте регионального СМИ.

Максимальное наказание по статье 205.2 УК РФ составляет до 7 лет лишения свободы. Также следственные действия проводились в редакции радиостанции, в эфире которой вышла радиопрограмма.

Добавим, 6 февраля в квартире Светланы Прокопьевой прошел обыск.